Газпром почав заповнювати газом першу нитку Північного потоку-2

Nord Stream 2 AG повідомила, що з 4 жовтня почала заповнювати газом першу нитку газопроводу Північний потік-2, повідомляє Новое время.

«Нитка буде поступово наповнюватися газом, щоб досягти обсягу і тиску, необхідних для подальшого технічного тестування», — йдеться в повідомленні на її сайті.

Відзначається, що раніше були проведені пусконалагоджувальні роботи для контролю цілісності газопроводу, в тому числі внутрішньотрубна інспекція з використанням так званих «інтелектуальних» поршнів, а також зовнішні візуальна і інструментальна перевірки.

Датське енергетичне агентство повідомило сьогодні, що перша нитка Північного потоку-2 наразі має всі дозволи і може почати функціонувати.

«4 жовтня Датське енергетичне агентство погодилося з тим, що трубопровід B може бути введений в експлуатацію, оскільки Nord Stream 2 AG виконала необхідні умови, в тому числі умови, що стосуються сертифікації», — йдеться в повідомленні.

Для введення в експлуатацію нитки А необхідно виконати ще деякі умови, відзначили в ДЕА.

Будівництво газопроводу Північний потік-2 потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік було завершено 10 вересня.