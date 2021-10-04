Facebook, Instagram і WhatsApp "лягли" через масштабний збій

В роботі соціальних мереж Facebook, Instagram, а також месенджера WhatsApp трапився глобальний збій, повідомляє Деловая столица.

Так, повідомлення про збій в роботі почали надходити близько 18:25 за київським часом. В даний час жодна зі сторінок соцмережі недоступна.

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В роботі мобільного застосування і месенджера Facebook також спостерігаються збої. Зокрема, не відображається стрічка новин, неможливо відправити повідомлення.

Крім того, користувачі мессенджера WhatsApp заявили про проблему в роботі програми.

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