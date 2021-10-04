Палатний порадив ДБР приходити з обшуками не до нього, а до фігурантів офшорного скандалу
Влада намагається відволікти увагу суспільства від скандалу світового масштабу за участі президента Зеленського, влаштовуючи провокації проти політичних конкурентів. Про це заявив керівник виконкому партії УДАР Артур Палатний на своїй сторінці у Facebook, повідомляє Деловая столица.
"Веселить, як зе-влада намагається тушити пожежу, що спалахнула через гучне розслідування "Офшор 95". Відволікти суспільство від чергового зашквару міжнародного масштабу вони намагаються стандартними брудними засобами — провокаціями і політичними переслідуваннями. Читаю в Telegram-каналах, що черговий раз по сфальсифікованих справах ДБР готується проводити обшуки в мене, мого оточення та нашої команди", — повідомив Артур Палатний.
Він риторично запитує, чи не помилилася ДБР адресою.
"Ми завжди до цього готові. Спроби політичної розправи тривають давно. Ця клоунада нічого не дасть: я, на відміну від вас, брудні гроші через офшори не відмивав. Тож, може, не за тією адресою варто шукати?" — заявив він.
Водночас Палатний звертає увагу, що провокації щодо нього готуються в той самий момент, як у країні спалахнув гучний скандал з офшорними схемами президента та його команди.
"Взагалі ця історія вражає. Команда, що йшла до влади під вивіскою "нові обличчя", вже в середині каденції опиняється в центрі розслідування, що прогриміло на весь світ. Ще один резонанс, що нищить міжнародний імідж нашої країни. І що вони роблять у відповідь? Кажуть: це нормальна практика, мовляв, таким чином захищали бізнес. Ні, ви захищали свої прибутки від оподаткування, ховали гроші подалі від української юрисдикції, а значить влізли в кишені кожного українця!" — наголошує Палатний.
Він висловив впевненість, що замовники та виконавці злочинних наказів зрештою понесуть відповідальність.
"Вічно ховатися у вас не вийде. Наша команда готова давати відсіч і злодіям, і політичним провокаторам. Відповідальність наздожене і замовників, і виконавців!", — наголосив Палатний.
Як повідомлялося, розслідування щодо використання офшорних схем Зеленським проводилося в межах міжнародного проєкту Pandora Papers. За даними Pandora Papers, в Україні 38 політиків помічені в офшорних схемах і відмиванні грошей. За цим показником Україна посідає перше місце серед більш ніж 90 країн світу.