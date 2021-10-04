"Слугам" не вистачає голосів за зняття Разумкова

За інформацією джерел видання, в «Слугу народу», голосів за зняття спікера Разумкова не вистачає, повідомляє Політика Країни.

"Те, що говорять п ﻿﻿ ро 190 голосів за відставку - діліть на два цю цифру. Це запустилось, щоб всі, хто сумнівався дали голос, типу, як усі, так і я. Зараз з Офісу побігли домовлятися з «Довірою», «За майбутнє» та з Тимошенко", - заявило джерело.

Тим часом сам Разумков написав на своїй сторінці в ФБ, що процедура його відкликання з посади спікера запущена. В апарат Ради передали 175 підписів за її ініціювання.

Але Разумков вважає, що, згідно з регламентом, на цього тижня підготувати всі необхідні документи Рада не зможе.