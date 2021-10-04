Суд взяв під варту всіх підозрюваних у вбивстві поліцейського в Чернігові

Національна поліція України поінформувала, що в понеділок, 4 жовтня, Деснянський районний суд Чернігова обрав запобіжний захід п'ятьом фігурантам у справі вбивства поліцейського, повідомляє Интерфакс-Украина.

Дії чотирьох зловмисників правоохоронці кваліфікують за п.12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Вчинок ще одного затриманого фігуранта кваліфікований як грабіж, поєднаний з насильством, або за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 186) ККУ.

Як повідомлялося, вночі 2 жовтня на вулиці Незалежності в Чернігові група молодих людей спортивної статури в ході раптового конфлікту завдала тілесні ушкодження двом співробітникам поліції. На момент інциденту обидва поліцейських перебували у відпустці і були в цивільному одязі.

Попередньо відомо, що одному з поліцейських завдали більше 20 ударів в голову, в результаті чого він помер на місці події. Другого поліцейського зловмисники побили і в несвідомому стані пограбували. Чоловіка госпіталізували з тілесними ушкодженнями.