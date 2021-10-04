Валютний ринок понеділка: підсумки дня

У понеділок на міжбанківському валютному ринку відновилося зміцнення гривні до іноземних валют. Національний банк не робив ніяких дій для його стримування.

Компанії-нерезиденти, які традиційно на початку кожного місяця скуповують валюту, конвертуючи отримані дивіденди, сьогодні практично не були помітні на ринку. Імпортери теж не особливо поспішали купувати, чекаючи, що долар подешевшає ще сильніше. В таких умовах ті експортери, які потребували гривні для проведення операцій, особливо не торгувалися і готові були віддавати долар майже по будь-якій ціні. До кінця торгової сесії цінник на безготівковий долар опустився до 26,49 гривень на покупку і 26,52 гривень на продажу. Рівень 26,50 гривень, який неодноразово захищав Національний банк в цьому році, знову опинився під загрозою пробиття.

Закрили торги понеділка на 12 копійок на купівлі і на 10,5 копійок на продажу нижче, ніж минулої п'ятниці.

Хід торгів

Стартові котирування - 26,55 / 26,69 (купівля / продаж).

Сам старт торгів дав зрозуміти, що день буде непростим: спред на відкритті склав цілих 14 копійок. Перша угода за ціною 26,6225 гривень пройшла о 09:46. Незабаром стало зрозуміло, що сьогодні - день покупців. Вихід Національного банку в першу годину торгів з покупкою 5 млн доларів за ціною в районі 26,61 гривень не надав абсолютного ніякого впливу на ринок. Котирування продовжили падати - спочатку повільно, а потім все швидше. До обідньої перерви торговельний діапазон встановився між рівнями 26,53 і 26,57 гривень, а після обіду опустилися ще нижче. Остання угода понеділка пройшла навіть за ціною 26,49 гривень, хоча до закриття рівень 26,50 гривень залишився непробиття.

Котирування закриття - 26,50 / 26,535 (покупка / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні виріс на 16,6 млн доларів у порівнянні з минулою п'ятницею і склав 136,6 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,5902 гривень.

Офіційний курс долара на 5 жовтня встановлений на позначці 26,5722 гривень за долар, зниження на 3,78 копійки.

Офіційний курс євро на 5 жовтня встановлений на позначці 30,9261 гривень за євро, зростання на 5,45 копійки.

Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва сьогодні впала на 8 копійок: вранці «американця» продавали по 26,62-26,63 гривень, а до вечора - вже по 26,54-26,55 гривень. На готівковому ринку встановили новий річний мінімум по долару.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:00 - 1,1619 долара. Сьогодні в рамках розпочатої в минулу п'ятницю висхідній корекції євро піднявся до позначки 1,1638 долара, але потім опустився нижче. Готівковий євро протягом дня подешевшав на 6 копійок слідом за готівковим доларом: вранці його продавали по 30,86-30,88 гривень, а ввечері - вже по 30,80-30,82 гривень.

Графік російського рубля до долара сьогодні знову нагадує «американські гірки»: вранці рубль впав до долара до 73 рублів, а до вечора - виріс до позначки 72,40 рубля за долар. Станом на 19:00 він торгується у вузькому діапазоні 72,42-72,52 рубля за долар. Ціна готівкового рубля в Києві вже третій тиждень поспіль зберігається стабільною на рівні 3,63-3,65 гривень за 10 рублів.