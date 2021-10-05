Що категорично заборонено мити за допомогою соди

Кожній господині, мабуть, знайома ситуація, коли після приготування їжі кухня стає схожа на справжні катакомби. Відмити посуд та інші прилади стає дуже тяжко за допомогою звичайного мийного засобу. Тоді в хід ідуть різні підручні помічники, одним з яких є звичайна харчова сода. Але чи справді її можна застосовувати скрізь, повідомляє Обозреватель.

Топ-3 поверхні, які не можна мити за допомогою соди.

Скло

Сюди можна зарахувати склянки, вікна, дзеркала та вази, які в жодному разі не можна очищувати, використовуючи соду. Адже в наслідок шипучої реакції і відлущувальних властивостей речовина здатна призвести до появи маленьких тріщин та подряпин на прозорих поверхнях. Замість неї радять використовувати білий оцет, лимонний сік чи навіть чорний чай.

Склянка. Джерело: Pixabay

Мармур

Скажіть "ні" харчовій соді, якщо не хочете, аби елегантна та вишукана поверхня – мармур – перетворилася на зношену та подряпану стільницю. Можливо, з першого разу сода не подіє надто сильно і не викличе помітних змін. Утім, після третього чи п'ятого використання глибоких подряпин вам не уникнути. Значно краще відмити мармурові поверхні вам допоможе м'яке мило та гаряча вода.

Деревина

Намагаючись хоча б один раз використати соду як мийний засіб для такого виду меблів, ви ризикуєте залишити маленькі крупинки соди в дерев'яних поверхнях. У такому випадку дерев'яна підлога чи меблі в мить стануть шорсткими та зношеними. Замість соди віддайте перевагу лимонному сокові чи оливковій олії.