Україна різко скоротила закупівлю автогазу

У вересні поточного року імпортні поставки зрідженого вуглеводневого газу (ЗВГ) в Україні склали 127,4 тис. Т. Це на 13% менше в порівнянні з попереднім місяцем. Якщо порівнювати з даними річної давності, то обсяги впали на 7,3%, повідомляє UBR.

Зокрема, імпорт ЗВГ з Росії скоротився на 13,5%. Всього з сусідньої країни завезли 61,3 тис. т палива, в тому числі поставки "Роснафти" в Україні склали 26,4 тис. т.

Одночасно імпорт автогазу з Казахстану скоротився на 29%. Загальний обсяг перевищив 22 тис. т. При цьому поставки з Білорусі склали 20,5 тис. т, що дорівнює обсягам серпня. Зокрема, Білоруський ГПЗ відвантажив 9,1 тис. т (-2%), а "Білоруська нафтова компанія" - 8,5 тис. т (-5%).

Поставки зі Східної Європи склали 9,5 тис. т, знизившись на 23%. У трійку найбільших країн-відправників входять Польща (3,5 тис. т), Латвія (2,1 тис. т) і Литва (1,7 тис. т).

Морським транспортом в країну завезли 12,7 тис. т. Стільки ж було і в серпні.