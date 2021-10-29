Квасоля: як правильно обрати та швидко зварити

Інколи так хочеться скуштувати запашну осінню страву із квасолі, але без кількагодинного замочування це видається неможливим. Існує чимало порад про те, як правильно та швидко зготувати квасолю, повідомляє 24 Канал.

Квасоля – це смачний, ситний та доступний продукт, який багатий вітамінами групи В, фолієвою кислотою, залізом та магнієм. У квасолі багато рослинного білка, а ще це універсальний інгредієнт, який можна поєднати із чималою кількість страв.

Для того, щоб квасоля швидко зварилася, існує один простий спосіб.

Квасолю необхідно ретельно промити та залити водою. Коли вода закипить – вимкніть вогонь і дайте квасолі настоятися 40 хвилин. Такий спосіб принесе результат, наче квасоля замочувалася у воді цілу ніч. Коли мине 40 хвилин, злийте воду, наберіть іншу та варіть квасолю ще годину, поки на бобах не з'являться маленькі тріщинки. Це ознака того, що боби зварилися.

Коли квасоля буде готовою, додайте до неї сіль та поваріть ще 5 хвилин. Важливо не додавати сіль раніше, оскільки це може збільшити час готування страви. При купівлі слід ретельно обирати квасолю та перевіряти термін її виготовлення та термін придатності. Чим довше квасоля лежить, тим вона більше пересихає, тому на ніжний смак розраховувати у такому випадку не варто.