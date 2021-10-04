Глобальний збій соцмереж: акції IT-компаній падають

Глобальний збій в роботі соціальних мереж й месенджерів - згубно вплинув на акції провідних IT-компаній світу. Вартість цінних паперів Twitter впала найбільше, повідомляє РБК-Украина.

Згідно з даними NASDAQ - американського позабіржового ринку, що спеціалізується на акціях IT-компаній, масовий збій негативно вплинув на акції:

Twitter - акції впали на 6,4%;

nasdaq.com

Alphabet (компанія, якій належить Google) - акції впали 2,5%;

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Amazon - акції впали на 2,8%;

nasdaq.com

Facebook - акції впали на 5,7%;

nasdaq.com

Netflix - акції впали на 2,3%;

nasdaq.com

Apple - акції впали на 2,8%.

nasdaq.com

Автор: Сергій Пишкін