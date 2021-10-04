Глобальний збій соцмереж: акції IT-компаній падають
Глобальний збій в роботі соціальних мереж й месенджерів - згубно вплинув на акції провідних IT-компаній світу. Вартість цінних паперів Twitter впала найбільше, повідомляє РБК-Украина.
Згідно з даними NASDAQ - американського позабіржового ринку, що спеціалізується на акціях IT-компаній, масовий збій негативно вплинув на акції:
- Twitter - акції впали на 6,4%;
- Alphabet (компанія, якій належить Google) - акції впали 2,5%;
- Amazon - акції впали на 2,8%;
- Facebook - акції впали на 5,7%;
- Netflix - акції впали на 2,3%;
- Apple - акції впали на 2,8%.
Автор: Сергій Пишкін