Глобальний збій соцмереж: акції IT-компаній падають

Глобальний збій в роботі соціальних мереж й месенджерів - згубно вплинув на акції провідних IT-компаній світу. Вартість цінних паперів Twitter впала найбільше, повідомляє РБК-Украина.

Згідно з даними NASDAQ - американського позабіржового ринку, що спеціалізується на акціях IT-компаній, масовий збій негативно вплинув на акції:

  • Twitter - акції впали на 6,4%;
Глобальний збій соцмереж: акції IT-компаній падають
nasdaq.com
  • Alphabet (компанія, якій належить Google) - акції впали 2,5%;
Глобальний збій соцмереж: акції IT-компаній падають
nasdaq.com
  • Amazon - акції впали на 2,8%;
Глобальний збій соцмереж: акції IT-компаній падають
nasdaq.com
  • Facebook - акції впали на 5,7%;
Глобальний збій соцмереж: акції IT-компаній падають
nasdaq.com
  • Netflix - акції впали на 2,3%;
Глобальний збій соцмереж: акції IT-компаній падають
nasdaq.com
  • Apple - акції впали на 2,8%.
Глобальний збій соцмереж: акції IT-компаній падають
nasdaq.com

Автор: Сергій Пишкін

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