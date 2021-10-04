Новий посол Грузії у Києві обговорив у МЗС України затримання Саакашвілі

Новий посол Грузії в Україні Георгій Закарашвілі після проведеної в понеділок першої зустрічі в українському зовнішньополітичному відомстві заявив, що розмова була щодо багатьох напрямів співпраці між двома країнами, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Розмова була і про Саакашвілі, що перебуває в ув'язненні в Руставській в'язниці. Українська сторона висловила вдячність з огляду на відвідування його у в'язниці українським консулом. Я запевнив, що грузинська сторона забезпечить дотримання всіх міжнародних норм щодо Саакашвілі", - сказав посол в Києві грузинській телекомпанії "Імеді".

"Про екстрадицію Саакашвілі взагалі не було розмови. Що стосується заяви президента України, який висловив занепокоєння через затримання українського громадянина, то це цілком природно і зрозуміло", - зазначив Закарашвілі.

Він висловив упевненість, що жодних розбіжностей у стратегічному партнерстві між Грузією та Україною не буде.

Саакашвілі затримали 1 жовтня в Тбілісі. Нині він перебуває у в'язниці в місті Руставі.

У Грузії Саакашвілі проходить за декількома кримінальними провадженнями. Представники грузинської влади неодноразово заявляли, що затримають його відразу, щойно він перейде кордон.