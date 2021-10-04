Не можуть увійти в офіс. У співробітників Facebook не працюють е-перепустки

Масштабний збій в соціальній мережі Facebook, який тривати вже не першу годину, може виявитися зливом даних користувачів. Нібито дані понад 1,5 мільярда людей вже продаються на популярному хакерському форумі, повідомляє УНИАН.

Нібито виставили на продаж наступні дані користувачів Facebook:

ім'я;

адреси електронної пошти;

номери телефонів;

місце розташування;

стать;

ідентифікатор користувача.

Якщо ця інформація підтвердиться, то це буде найбільший злив в історії соцмережі. Хакером вдалося отримати інформацію за допомогою скрейпінга - отримання веб-даних шляхом вилучення їх з інтернет-ресурсів.

Збій вплинув не тільки на звичайних користувачів Facebook, але й на працівників компанії.

Журналіст американського видання The New York Times Райан Мак в Twitter повідомив, що внутрішні програми для комунікації співробітників компанії не працюють, тому відновити роботу соцмережі неможливо.

"Не працюють не тільки сервіси й додатки Facebook, але й внутрішні інструменти та комунікаційні платформи, включаючи Workplace. Ніхто не може виконувати свою роботу" , - зазначено в повідомленні.

Was just on phone with someone who works for FB who described employees unable to enter buildings this morning to begin to evaluate extent of outage because their badges weren’t working to access doors. — Sheera Frenkel (@sheeraf) October 4, 2021

"Щойно телефонував з кимось із працівників FB, який описав, що працівники не можуть увійти в будівлю сьогодні вранці, щоб почати оцінювати ступінь відключення, оскільки їхні значки не працювали для доступу до дверей" - йдеться в повідомленні журналістки.

Крім того, проблеми з доступом і оновленнями по всьому світу зараз спостерігаються у TikTok, Twitter, Telegram, Google і Amazon.

За деякими даними, стали недоступні або ж відбуваються невеликі збої в роботі Netflix, Steam, PlayStation Network, Minecraft, Amazon, Alexa, Among Us і Google Play.