Миру передбачили глобальну кризу взимку

Подорожчання енергоресурсів і проблеми з поставками багатьох товарів можуть призвести до глобальної кризи цієї зими, передбачив журналіст Bloomberg Майкл Уїнфрі, повідомляє "Лента.ру".

Як вважає автор, пандемія COVID-19 виявилася великою кризою для людства: у всьому світі спостерігаються проблеми з поставками більшості товарів, починаючи від зерна і закінчуючи комп'ютерними чіпами. При цьому в деяких країнах є й інші проблеми.

Наприклад, у Великій Британії спостерігається гострий дефіцит палива, а полки в супермаркетах порожні через брак водіїв.

"Але проблеми загрожують і іншим країнам нашої планети", - пише журналіст.

За його словами, цієї зими температурний режим в Північній півкулі вплине на різні ринки, і якщо виправдаються найпесимістичніші прогнози метеорологів, то нестача енергоресурсів призведе до повномасштабної кризи.

Уїнфрі вважає, що це призведе до «бійки» за ресурси. Так, Китай розпорядився забезпечити поставки вугілля понад квоти, що призвело до рекордного зростання цін на газ і електрику в Європі. Це призвело до того, що найбільша на континенті мережа теплиць в Нідерландах закрилася, що може відбитися на поставках харчової продукції.

При цьому у Франції влада заборонила підвищувати регульовані тарифи на газ і скоротила податки на електроенергію. Також у всьому світі скорочуються запаси пшениці, а прогнози по виробництву зерна тільки погіршуються.

На закінчення журналіст підкреслив, що минула зима була дуже важкою через пандемію, а поліпшення ситуації в цьому році він закликав не чекати.