НАЗК перевірить декларації Зеленського і Баканова

Національне агентство з питань запобігання корупції перевірить декларації про доходи президента Володимира Зеленського і глави СБУ Івана Баканова з урахуванням даних журналістського розслідування масштабного витоку інформації, відомого як Pandora Papers, повідомляє Деловая столица.

Про це заявив глава НАЗК Олександр Новіков в ефірі "Радіо НВ".

"Проводимо повну перевірку декларації президента. Під час перевірки використовуємо у тому числі дані ЗМІ, співпрацюємо з журналістами. Отже цю інформацію також буде враховано… Перший помічник президента на громадських засадах — не є особою, яка подає декларацію, а отже ми не можемо перевірити декларацію. А декларацію голови СБУ ми перевіряємо" , — зазначив Новіков.

Голова НАЗК додав, що перевірка декларацій Зеленського і Баканова відбувається не через опубліковану журналістами інформацію, а згідно з порядком черговості.

"Перша декларація, яка перевіряється в країні, — це декларація президента. Перевірка була розпочата ще в квітні і її результати будуть опубліковані до 18 жовтня" , — повідомив Новіков.

У той же час голова Нацагентства пояснив, чи можуть бути викладені в журналістському розслідуванні факти підставою для притягнення до відповідальності чиновників.

"Не відображення [у декларації] коштів на рахунках офшорних компаній — не є порушенням. Є порушенням невідображення самих компаній, якщо ці компанії належать суб'єктам. Хочу сказати, що у законі "Про запобігання корупції" є частина 3 статті 46. Вона каже, що відображається лише об'єкти, які зареєстровані на офшорні компанії, якщо це майно, яке не використовується у господарській діяльності. Все інше — не підлягає відображення в декларації. Тобто кошти не підлягають відображенню в декларації, якщо вони належать не фізичній особі, а юридичній, якими є компанії" , — пояснив він.

За словами Новікова, факти в розслідуванні, які мали місце в 2012 році, "не можуть бути підставою для відповідальності".

"Вони можуть бути підставою, якщо продовжили існувати на 31 грудня 2020 року і не були відображені в декларації. Існували вони чи не існували — це є предметом повної перевірки. Дії 2012 року в принципі не можуть бути кваліфіковані як порушення в рамках компетенції НАЗК" , — сказав глава НАЗК.

Поки жодних звернень про необхідність перевірки фактів, викладених у фільмі-розслідуванні, до НАЗК не надходило.