Саакашвілі з в'язниці заявив, що голодуватиме "до кінця життя"

Голова виконкому Нацради реформ, екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі стверджує, що має намір продовжувати своє голодування до кінця життя, повідомляє УНИАН.

Про це заявив його адвокат Ніка Гварамія, який зачитав лист Саакашвілі.

У ньому політик стверджує, що повернувся на батьківщину, щоб "допомогти нашому народу у справі відновлення свободи і демократії".

"Як і очікувалося, режим мене заарештував, але я залишаюся вільною людиною будучи за ґратами. Як вам напевно відомо, я оголосив голодування. Хочу, щоб ви знали - я не припиню її ні в якому разі, до тих пір, поки я і затримані через Мене люди не будуть звільнені. Я дуже люблю життя, але голодування, в будь-якому випадку, триватиме до кінця мого життя. Моїм існуванням я своєму народу велику допомогу не надам. Готовий хоча б своєю знедоленістю підтвердити, що за Грузію варто жити й варто померти" , - заявив він.

Саакашвілі додав, що попередньо відмовився від пропозиції лікарів про будь-яку форму втручання у разі несвідомого стану.