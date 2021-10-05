У Тернопільському зоопарку виявили сибірку

У зоокутку тернопільського парку "Топільче" виявили небезпечне інфекційне захворювання. У парку загинув поні, у якого знайшли сибірку, повідомляє Обозреватель.

Відзначається, що поні загинув незадовго до втечі буйволів, в ніч на 28 вересня, передає прес-служба﻿ управління Госпродпотребслужби в Тернопільській області.



"У ході розтину трупа тварини виявлено ознаки пневмонії, гастроентериту та лімфаденіту, а збільшення та заокругленість країв селезінки викликало підозру на сибірку" , - йдеться у повідомленні.

Цю підозру спочатку підтвердили у тернопільській лабораторії. А у понеділок, 4 жовтня, надійшли результати дослідження, проведеного в Києві – у державному науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи. Вони також підтвердили діагноз тернопільських ветеринарів.

На зоокуток накладено карантин та затверджено план заходів. Тварин, які утримуються у зоокутку, оглянули фахівці, провели їм термометрію та провакцинували від сибірки.

Ветеринари продовжують спостерігати за здоров’ям тварин із зоокутка. А за контактними особами спостерігають медики.