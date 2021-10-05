Литовським пенсіонерам будуть платити за вакцинацію

У Литві планують виплачувати пенсіонерам по 100 євро за вакцинацію від COVID-19, повідомляє УНИАН.

За інформацією Delfi, Міністерство соціального захисту і праці країни підготувало відповідний проєкт.

Згідно з документом, правом на одноразову виплату в розмірі 100 євро буде мати особа, яка досягла 75 років, яка до вересня цього року не була щеплена жодною дозою вакцини від COVID-19, а до 1 грудня повністю вакцинувалася.

Також виплата передбачена людям 75-років і старше, які наразі щепилися, і до 1 квітня вакцинуються бустерною дозою.

Кошти можуть виплачуватися в грудні та квітні разом з пенсією. Один пенсіонер може претендувати тільки на одну виплату.