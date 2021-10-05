Ізраїль звинуватив Іран у підготовці теракту

Ізраїль звинуватив Іран у змові й спробі організувати теракт проти ізраїльських бізнесменів, які проживають на Кіпрі. В країні всі звинувачення відкинули і назвали їх необґрунтованими, повідомляє Обозреватель.

Таку заяву в понеділок, 4 жовтня, зробив прессекретар глави ізраїльської держави Нафталі Беннета Матан Сіді. Вона прозвучала після того, як на Кіпрі правоохоронці затримали чоловіка який, як стверджують, міг бути найманцем.

Затриманому 38 років, він азербайджанець і має паспорт Росії. Його метою, на думку влади Ізраїлю та Кіпру, міг бути бізнесмен Тедді Саги – засновник компанії Saqi Group, яка створює програмне забезпечення для азартних онлайн-ігор Playtech.

Разом з тим, Сагі, як сказав прессекретар Беннета, не був кінцевою метою.

"Я прошу роз'яснити від імені співробітників служби безпеки, що це був терористичний акт Ірану проти ізраїльських бізнесменів, які проживають на Кіпрі" , – сказав Сіді.

Азербайджанця затримали, щойно він перетнув пункт, який з'єднує контрольовану Туреччиною північ і південну частину етнічно розділеної території острова. Як писали ЗМІ, в його авто знайшли глушник.

Зі свого боку в Ірані заявили, що звинувачення є необґрунтованими.