Ізраїль звинуватив Іран у підготовці теракту
Ізраїль звинуватив Іран у змові й спробі організувати теракт проти ізраїльських бізнесменів, які проживають на Кіпрі. В країні всі звинувачення відкинули і назвали їх необґрунтованими, повідомляє Обозреватель.
Таку заяву в понеділок, 4 жовтня, зробив прессекретар глави ізраїльської держави Нафталі Беннета Матан Сіді. Вона прозвучала після того, як на Кіпрі правоохоронці затримали чоловіка який, як стверджують, міг бути найманцем.
Затриманому 38 років, він азербайджанець і має паспорт Росії. Його метою, на думку влади Ізраїлю та Кіпру, міг бути бізнесмен Тедді Саги – засновник компанії Saqi Group, яка створює програмне забезпечення для азартних онлайн-ігор Playtech.
Разом з тим, Сагі, як сказав прессекретар Беннета, не був кінцевою метою.
"Я прошу роз'яснити від імені співробітників служби безпеки, що це був терористичний акт Ірану проти ізраїльських бізнесменів, які проживають на Кіпрі", – сказав Сіді.
Азербайджанця затримали, щойно він перетнув пункт, який з'єднує контрольовану Туреччиною північ і південну частину етнічно розділеної території острова. Як писали ЗМІ, в його авто знайшли глушник.
Зі свого боку в Ірані заявили, що звинувачення є необґрунтованими.
"Цей режим (Ізраїлю. – Ред.) завжди висуває такі необґрунтовані звинувачення на адресу Ісламської Республіки Іран", – йдеться в електронній відповіді посольства Ірану в Нікосії.