Facebook і Instagram відновили роботу

У ніч на вівторок, 5 жовтня, відновлена робота соцмереж Facebook і Instagram, повідомляє Кореспондент.

Сервіси залишалися недоступними близько семи годин через глобальний збій, який став найбільшим в компанії за останні 13 років. Офіційну причину в компанії поки не назвали.

Відзначимо, обвал Facebook спровокував падіння соцмережі Tinder, а також Downdetector - сервісу, який повідомляє про падіння інших сервісів.

Крім того, стали недоступні Netflix і Zoom, почалися збої в YouTube і Viber, а також в онлайн-сервісах Bank of America - другого найбільшого банку США.