У Нью-Йорку осквернили пам'ятник Флойда

У неділю, 3 жовтня, в Нью-Йорку облили фарбою статую Джорджа Флойда – афроамериканця, який загинув під час затримання поліцією. Вандал потрапив на відео камери спостереження, повідомляє Обозреватель.

Як пише The Washington Post бронзове погруддя Флойда установили на площі Юніон-сквер 1 жовтня разом із ще двома скульптурами: Бреонні Тейлор – чорношкірою, убитою поліцейським, та Джона Льюїса – конгресмена, лідера руху борців за громадянські права. Скульптури Льюїса і Тейлор не піддалися вандалізму.

Невідомий облив сірою фарбою статую, що зображає голову Флойда. Порушника наразі не затримали, ведеться розслідування.

Поліція отримала відеозапис з камери спостереження, на якому видно, як близько 10 години ранку чоловік зі скейтбордом тиняється позаду статуї. На кадри потрапило, як він спочатку змішує фарбу, а потім сідає на свій скейтборд, бризкає фарбою на бюст і тікає з місця.

Зазначається, що цю справу розслідує поліція Нью-Йорка по боротьбі зі злочинами на ґрунті ненависті. Але правоохоронцям наразі не відома особистість вандала, знятого на відео.

Це уже не перший акт вандалізму щодо статуї Флойда в Нью-Йорку. Ще одна скульптура була сплюндрована в червні цього року в Брукліні. На ній з'явився логотип групи прихильників теорії переваги білої раси, намальований білою фарбою. Поліція розслідує інцидент як злочин на ґрунті ненависті. До слова, обидві статуї створені одним художником.