На Волині роми побили ветерана АТО

У селищі Торчин Луцького району Волинської області група ромів напала на військового-учасника бойових дій на Донбасі. Кадри побиття оприлюднила очевидець події в Facebook, повідомляє Кореспондент.

За словами жінки, інцидент стався напередодні на зупинці громадського транспорту. Військовий чекав маршрутку і розмовляв телефоном, коли компанія невідомих людей підійшла до нього і почала "чіплятися". Свідок зазначила, що всі вони були в стані алкогольного сп'яніння.

Коли чоловік попросив дати йому спокій, зловмисники накинулися на нього і побили. На місце події викликали поліцію і медиків. Як повідомляють користувачі мережі, ветеран відмовився писати заяву на нападників, оскільки "дуже хотів додому".

Незабаром в мережі з'явилося відео, на якому чоловіки ромської національності просять вибачення за напад. Як повідомляється, їх розшукали місцеві жителі, змусили стати на коліна і вибачитися.