Авіакомпанії домовилися декарбонізуватися до 2050 року

За інформацією на сайті IATA, загальна асамблея Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA) ухвалила резолюцію, яка передбачає цілковиту відмову від викидів вуглецю до 2050 року, повідомляє Укрінформ.

«Світові авіакомпанії ухвалили вкрай важливе рішення досягти екологічності польотів. Відновлення активності галузі після пандемії коронавірусу відбуватиметься шляхом зниження викидів. Декарбонізація авіагалузі є реальним викликом... Утім, ми твердо переконані, що надійний шлях до цієї цілі існує» , - наголосив генеральний директор IATA Віллі Волш.

Серед заходів, які мають забезпечити тотальне скорочення викидів вуглецю, - використання екологічно чистого авіаційного пального, яке наразі виробляється в дуже малих обсягах. Також передбачається впровадження нових технологій, підвищення ефективності інфраструктури галузі й використання електричних і водневих двигунів.

Слід зазначити, що китайські авіаперевізники пропонували перенести дедлайн нульового скорочення викидів CO2 на 2060 рік. Однак у підсумку ухвалили досягти цього до 2050-го.