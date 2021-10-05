Microsoft на день раніше випустила Windows 11

Microsoft на день раніше випустила Windows 11

Американська компанія Microsoft на день раніше запланованого терміну випустила нову операційну систему Windows 11. Вихід нової версії ОС мав відбутися 5 жовтня за часом США, але вона стала доступна для користувачів вже 4 жовтня, повідомляє РБК-Україна.

За інформацією The Verge, ті, хто нещодавно придбав комп'ютери з встановленою на них Windows 10, можуть безплатно оновити операційну систему до наступної версії.

Інші користувачі отримають пропозицію оновити програмне забезпечення поступово, за умови, що їхні комп'ютери відповідають мінімальним системним вимогам.

У Microsoft очікують, що користувачі пристроїв з Windows 10 зможуть перейти на нову версію ОС до середини 2022 року.

Нагадаємо, що повідомлення про завантаження 11 версії операційної системи можна буде отримати через службу Windows Update, або ж через спеціальний додаток Microsoft PC Health Check.

Автор: Артур Родивилов

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