В Афганістані 34 таліби зайняли державні пости

Сформований радикальним рухом «Талібан» тимчасовий уряд Афганістану призначив 34 таліби на державні посади, включаючи одну міністерську, повідомляє Лента.Ру.

У повідомленні представника радикалів і заступника міністра інформації та культури Забіхули Муджахіда йдеться, що на кожну із затверджених посад призначені виключно представники руху, які носять релігійні титули. Серед них чотири карі, 16 мулл і 14 мавлаві.

Постанову затверджено верховним лідером радикалів мавлаві Хайбатуллою Ахундзадою. При цьому практично всі з 34 призначених на державні пости є пуштунами, тобто представниками найчисельнішої етнічної групи в Афганістані.