У Франції викрили тисячі священиків-педофілів

У Франції виявили до 3200 католицьких священників-педофілів. Їхніми жертвами за 70 років стали понад 10 тисяч дітей.﻿ Про це голова незалежної комісії з розслідування випадків сексуального насильства в церкві Жан-Марк Сові розповів французькому виданню Le Monde, повідомляє УНІАН.

Розслідування встановило, що зі 115 тисяч колишніх та нинішніх католицьких священників Франції від 2900 до 3200 осіб були причетні до сексуального насильства різного роду (домагань, розбещення малолітніх, зберігання дитячої порнографії та покривання сексуальних злочинів).

При цьому правоохоронцям передали дані про 22 випадки насильства з боку священників, які ще живі, а отже ще можна провести відповідні кримінальні розгляди.

Відомо, що комісія почала роботу у 2018 році на хвилі скандалів в церквах інших країн.