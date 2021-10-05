5 жовтня: традиції та звичаї дня, що можна і не можна робити

5 жовтня християни відзначають церковне свято старозавітного пророка Іони, а також святих Фока Синопського і Фока Вертоградаря. У народному календарі цей день присвячували осиці. Наші предки вважали, що це дерево може увібрати в себе хвороби й негативну енергію, повідомляє УНИАН.

Осиковий кілок вставляють в хлів або город, щоб злі сили не зіпсували худобу і урожай. Хворі люди 5 жовтня можуть знайти осику і пов'язати на неї свій пояс, щоб дерево забрало хворобу.

5 жовтня закінчували збирати редьку. Цей овоч корисно їсти при серцево-судинних захворюваннях, високому тиску, кашлі та бронхіті. Сумішшю редькового соку з медом можна змастити на ніч суглоби, щоб вони не хворіли.

Що не можна робити 5 жовтня

У цей день не можна їсти рибу, щоб не сталося біди. 5 жовтня не можна влаштовувати галасливі вечірки й посиденьки, інакше вони закінчаться сваркою. У Фокін день строго заборонено спалювати листя.

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