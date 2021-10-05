У Facebook назвали причини збою в роботі сервісів

Масштабний збій в роботі сервісів Facebook стався через проблеми з мережею. Про це написав у Twitter глава техслужби Майк Шрепфер, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Приносимо щирі вибачення перед усіма, кого торкнулися перебої в роботі сервісів Facebook. У нас виникли проблеми з мережею, і команда працює щосили, щоб налагодити і відновити сервіси якомога швидше", - написав Шрепфер.

Нагадаємо, серйозний збій в роботі соцмереж Facebook, Instagram і WhatsApp стався увечері 4 жовтня. В Україні сервіси недоступні приблизно з 18:30. Нинішній збій в роботі Facebook і в додатках і сервісах, що належать компанії, користувачі інших мереж називають найтривалішим за всю історію існування.