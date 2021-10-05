У зону ППО Тайваню знову вторглися китайські літаки

У зону протиповітряної оборони Тайваню увійшли 56 бойових літаків Китаю. Це найбільше з коли-небудь зареєстрованих вторгнень, повідомляє РБК-Україна.

За інформацією AFP, Міністерство оборони заявило, що воно підняло літак для передачі попереджень після того, як 36 винищувачів, 12 бомбардувальників H-6 і чотири інших літаки увійшли в його південно-західну розпізнавальну зону протиповітряної оборони. Ще чотири винищувачі увійшли в зону з нічним вильотом, унаслідок цього загальна кількість літаків досягла 56.

Тайвань назвав Пекін "головним винуватцем" недавньої напруженості та закликав припинити "безвідповідальні провокаційні дії". Китай звинуватив США в посиленні заворушень проти Тайваню.

ППО - це не те ж саме, що територіальний повітряний простір Тайваню, але охоплює набагато більшу територію, яка частково збігається з частиною власної зони ППО Китаю та охоплює частину материка.

Автор: Артур Родивилов