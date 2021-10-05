Профспілки готують масштабний мітинг: оприлюднені вимоги

У Федерації профспілок України оголосили, що 7 жовтня, у Всесвітній день дій за гідну працю, профспілки виходять на акцію протесту, і оприлюднили свої вимоги до влади країни, повідомляє Кореспондент.

Про це йдеться на сайті Федерації. Так, вимоги профспілок звернені до Кабміну, Верховної Ради, роботодавцям, бізнес-асоціаціям і транснаціональним компаніям.

Федерація закликає:

скасувати антитрудові та антипрофспілкові законопроєкти №5371, 5388 та 2681 і прийняти новий Трудовий кодекс;

гарантувати забезпечення конституційного права громадян на повну та продуктивну зайнятість, гідну оплату праці, безпеку і здоров'я працівників;

ввести доступні для населення ціни на український газ, тарифи на електроенергію і комунальні послуги;

затвердити Держбюджет на 2022 рік з безумовним дотриманням визначених законами України розмірів грошових виплат і соціального захисту громадян (мінімальна заробітна плата в розмірі 6900 грн, мінімальна пенсія - 3600 грн, посадовий оклад першого тарифного розряду в бюджетній сфері - 6500);

до кінця поточного року виплатити заборгованість 140 тис. працівникам по заробітній платі в розмірі майже 4 млрд гривень, а також прийняти законопроєкти, якими будуть гарантовані виплати працівникам в разі банкрутства підприємства;

забезпечити повну і своєчасну виплату лікарняних, декретних, соціальних послуг і пенсій;

забезпечити конституційне право на якісну доступну освіту, медичні послуги, право молоді на перше робоче місце і молодої сім'ї на житло.

За даними ЗМІ, в четвер на вулиці міст України планують вийти близько 10 тисяч осіб.