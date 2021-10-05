Міцні українські шлюби: як виглядали зіркові пари десятки років тому

Чимало подружніх пар в українському шоу-бізнесі не проходять випробування славою. Але є і приклади міцних зіркових шлюбів, які стали прикладом для наслідування і весь час викликають захоплення у шанувальників, повідомляє Обозреватель.

Зеленські, Бабкіни та інші знаменитості щасливі одне з одним уже багато років. Фото найміцніших пар в Україні та як вони виглядали на початку стосунків і зараз.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк

Ольга Сумська та Віталій Борисюк одружені 25 років.

Актори Ольга Сумська та Віталій Борисюк разом із 1991 року. Вони познайомилися в театрі на репетиції. Ольга на той час була заміжня і виховувала доньку Антоніну, але почуття до Віталія були такої сили, що призвели до розлучення. Через 4 роки стосунків вони одружилися. У 2002 році з'явилася донька Анна.

Руслана Лижичко та Олександр Ксенофонтов

Руслана Лижичко та Олександр Ксенофонтов разом 25 років.

Співачка Руслана Лижичко та продюсер Олександр Ксенофонтов у 2021 році відсвяткували 25-річчя весілля. Вони познайомилися, коли молода виконавиця звернулася до Олександра по допомогу. Він тоді працював звукорежисером і з радістю допоміг Руслані не тільки в побудові кар'єри, а й став її найкращим другом і підтримкою. Їхня дружба переросла в міцну і пристрасну любов.

Олена та Сергій Кравець

Олена та Сергій Кравець одружені 19 років.

Комедійна акторка Олена Кравець вийшла заміж у 2002 році за гумориста Сергія Кравця. Їхнє кохання зародилося ще в університеті на іграх КВК. Через деякий час після шлюбу у них народилася донька Анна, а у 2016 році з'явилися двійнята Катерина та Іван.

Камалія і Мохаммад Захур

Камалія і Мохаммад Захур одружені 18 років.

Співачка Камалія і мільярдер Мохаммад Захур познайомилися на закритій вечірці. Чоловік відразу закохався у молоду красуню й запропонував жити разом. Через кілька місяців спільного життя у 2003 році пара відсвяткувала весілля.

Заради чоловіка українська виконавиця прийняла іслам. У 2013 році у подружжя народилися двійнята – Арабелла та Мірабелла.

Олена та Володимир Зеленські

Олена та Володимир Зеленські одружені 18 років.

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена одружилися у 2003 році. Пара познайомилася ще у Криворізькій школі. Відомо, що до весілля вони зустрічалися протягом восьми років. Зараз вони разом виховують доньку Олександру та сина Кирила.

Маша Єфросиніна та Тимур Хромаєв

Маша Єфросиніна та Тимур Хромаєв одружені 18 років.

Телеведуча Маша Єфросиніна та бізнесмен Тимур Хромаєв разом 18 років. Вони одружилися у 2003 році, через 10 років спільного життя закохані вирішили розлучитися. На щастя, їм вдалося зберегти стосунки. Подружжя виховує двох дітей – доньку Нану та сина Олександра.

Андрій Шевченко та Крістен Пазік

Андрій Шевченко та Крістен Пазік одружені 17 років.

Відомий український футболіст Андрій Шевченко та американська модель Крістен Пазік у шлюбі 17 років. Пара познайомилася на вечірці дизайнера Giorgio Armani у 2002 році, а через два роки відсвяткувала весілля у Вашингтоні. Знамените подружжя виховує чотирьох спільних синів.

Сніжана та Сергій Бабкіни

Сніжана та Сергій Бабкіни разом майже 15 років

Виконавець Сергій Бабкін і танцівниця Сніжана розпочали стосунки у 2007 році. Через два роки вони таємно відсвяткували весілля. Пара пройшла разом безліч негараздів, Сергій мав проблеми з алкоголем і зраджував дружину. Зараз Бабкіни все ж залишаються однією з найміцніших пар України. Вони виховують трьох дітей.