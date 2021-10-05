Міцні українські шлюби: як виглядали зіркові пари десятки років тому
Чимало подружніх пар в українському шоу-бізнесі не проходять випробування славою. Але є і приклади міцних зіркових шлюбів, які стали прикладом для наслідування і весь час викликають захоплення у шанувальників, повідомляє Обозреватель.
Зеленські, Бабкіни та інші знаменитості щасливі одне з одним уже багато років. Фото найміцніших пар в Україні та як вони виглядали на початку стосунків і зараз.
- Ольга Сумська та Віталій Борисюк
Актори Ольга Сумська та Віталій Борисюк разом із 1991 року. Вони познайомилися в театрі на репетиції. Ольга на той час була заміжня і виховувала доньку Антоніну, але почуття до Віталія були такої сили, що призвели до розлучення. Через 4 роки стосунків вони одружилися. У 2002 році з'явилася донька Анна.
- Руслана Лижичко та Олександр Ксенофонтов
Співачка Руслана Лижичко та продюсер Олександр Ксенофонтов у 2021 році відсвяткували 25-річчя весілля. Вони познайомилися, коли молода виконавиця звернулася до Олександра по допомогу. Він тоді працював звукорежисером і з радістю допоміг Руслані не тільки в побудові кар'єри, а й став її найкращим другом і підтримкою. Їхня дружба переросла в міцну і пристрасну любов.
- Олена та Сергій Кравець
Комедійна акторка Олена Кравець вийшла заміж у 2002 році за гумориста Сергія Кравця. Їхнє кохання зародилося ще в університеті на іграх КВК. Через деякий час після шлюбу у них народилася донька Анна, а у 2016 році з'явилися двійнята Катерина та Іван.
- Камалія і Мохаммад Захур
Співачка Камалія і мільярдер Мохаммад Захур познайомилися на закритій вечірці. Чоловік відразу закохався у молоду красуню й запропонував жити разом. Через кілька місяців спільного життя у 2003 році пара відсвяткувала весілля.
Заради чоловіка українська виконавиця прийняла іслам. У 2013 році у подружжя народилися двійнята – Арабелла та Мірабелла.
- Олена та Володимир Зеленські
Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена одружилися у 2003 році. Пара познайомилася ще у Криворізькій школі. Відомо, що до весілля вони зустрічалися протягом восьми років. Зараз вони разом виховують доньку Олександру та сина Кирила.
- Маша Єфросиніна та Тимур Хромаєв
Телеведуча Маша Єфросиніна та бізнесмен Тимур Хромаєв разом 18 років. Вони одружилися у 2003 році, через 10 років спільного життя закохані вирішили розлучитися. На щастя, їм вдалося зберегти стосунки. Подружжя виховує двох дітей – доньку Нану та сина Олександра.
- Андрій Шевченко та Крістен Пазік
Відомий український футболіст Андрій Шевченко та американська модель Крістен Пазік у шлюбі 17 років. Пара познайомилася на вечірці дизайнера Giorgio Armani у 2002 році, а через два роки відсвяткувала весілля у Вашингтоні. Знамените подружжя виховує чотирьох спільних синів.
- Сніжана та Сергій Бабкіни
Виконавець Сергій Бабкін і танцівниця Сніжана розпочали стосунки у 2007 році. Через два роки вони таємно відсвяткували весілля. Пара пройшла разом безліч негараздів, Сергій мав проблеми з алкоголем і зраджував дружину. Зараз Бабкіни все ж залишаються однією з найміцніших пар України. Вони виховують трьох дітей.