Індійський стартап ввів триденний робочий тиждень

Індійський Фінтех-стартап Slice пропонує новим співробітникам працювати три дні на тиждень з зарплатою в розмірі 80 відсотків від поточної ринкової ставки, повідомляє Лента.Ру.

Через брак робочої сили в IT-галузі компанії країни змагаються за фахівців. Slice робить ставку на те, що привабливе нововведення дасть йому перевагу перед конкурентами, пише Bloomberg. Засновник компанії Раджан Баджадж вважає, що триденний робочий тиждень - "безпрограшний підхід", який дозволяє працівникам виділяти час на інші заняття і захоплення, зберігаючи стабільну зарплату і вигоди офіційної зайнятості.

«Це майбутнє роботи. Люди не хочуть бути прив'язаними до неї. Працівники можуть отримувати зарплату і повний обсяг пільг, працюючи протягом трьох днів в тиждень, а решту часу проводити в гонитві за мрією про стартапи, в пошуках співзасновника або в пошуках захоплення, не пов'язаного з роботою" , - заявляє 28-річний Баджадж.

Зараз в Slice працює 450 співробітників, і в найближчі три роки компанія планує найняти 1000 інженерів і менеджерів по продукції. Slice оголосив про нові умови роботи 1 жовтня і вважає, що вибрав найбільш сприятливий момент: мільйони фахівців готуються повернутися до очної зайнятості після майже двох років віддаленої праці.

Стартап почав роботу у 2016 році та спеціалізується на випуску кредитних карт для індійської молоді. Перша фізична карта Slice, що вийшла у 2019 році, передбачала реєстрацію менш ніж хвилину, кешбек та кілька варіантів оплати. Тільки за вересень 2021 року компанія випустила 110 тисяч карт, що зробило її однією з провідних в галузі. Співробітники, найняті в рамках нової "триденної" програми, об'єднаються в команди та будуть працювати над криптовалютними проєктами і продуктами, організованими за принципом «купуй зараз, плати потім» (buy now pay later). Однак набір персоналу для роботи на таких умовах буде жорстким.