Індійський стартап ввів триденний робочий тиждень
Індійський Фінтех-стартап Slice пропонує новим співробітникам працювати три дні на тиждень з зарплатою в розмірі 80 відсотків від поточної ринкової ставки, повідомляє Лента.Ру.
Через брак робочої сили в IT-галузі компанії країни змагаються за фахівців. Slice робить ставку на те, що привабливе нововведення дасть йому перевагу перед конкурентами, пише Bloomberg. Засновник компанії Раджан Баджадж вважає, що триденний робочий тиждень - "безпрограшний підхід", який дозволяє працівникам виділяти час на інші заняття і захоплення, зберігаючи стабільну зарплату і вигоди офіційної зайнятості.
«Це майбутнє роботи. Люди не хочуть бути прив'язаними до неї. Працівники можуть отримувати зарплату і повний обсяг пільг, працюючи протягом трьох днів в тиждень, а решту часу проводити в гонитві за мрією про стартапи, в пошуках співзасновника або в пошуках захоплення, не пов'язаного з роботою", - заявляє 28-річний Баджадж.
Зараз в Slice працює 450 співробітників, і в найближчі три роки компанія планує найняти 1000 інженерів і менеджерів по продукції. Slice оголосив про нові умови роботи 1 жовтня і вважає, що вибрав найбільш сприятливий момент: мільйони фахівців готуються повернутися до очної зайнятості після майже двох років віддаленої праці.
Стартап почав роботу у 2016 році та спеціалізується на випуску кредитних карт для індійської молоді. Перша фізична карта Slice, що вийшла у 2019 році, передбачала реєстрацію менш ніж хвилину, кешбек та кілька варіантів оплати. Тільки за вересень 2021 року компанія випустила 110 тисяч карт, що зробило її однією з провідних в галузі. Співробітники, найняті в рамках нової "триденної" програми, об'єднаються в команди та будуть працювати над криптовалютними проєктами і продуктами, організованими за принципом «купуй зараз, плати потім» (buy now pay later). Однак набір персоналу для роботи на таких умовах буде жорстким.
"Триденний робочий тиждень дозволяє нам набирати таланти певного калібру, тому що це привілеї, котрі не пропонують навіть великі технологічні компанії, такі як Google і Amazon", - сказав він.