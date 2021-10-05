Афганістану загрожує відключення електрики за борги

Афганістан повинен виплатити чотирьом сусіднім країнам за спожиту електроенергію близько 62 мільйонів доларів. Такі дані озвучив у понеділок, 4 жовтня, телеканал TOLO News з посиланням на афганську енергетичну корпорацію DABS, повідомляє Кореспондент.

За наявними даними, країнами, які поставляють електрику в республіку, є Узбекистан, Таджикистан, Туркменістан та Іран. DABS направила владі зазначених держав листи з обіцянками виплатити борг і проханнями не відключати електрику.

Разом з тим, як зазначено, афганська корпорація звернулася до місії ООН зі сприяння Афганістану із закликом допомогти в погашенні заборгованості.