Афганістану загрожує відключення електрики за борги
Афганістан повинен виплатити чотирьом сусіднім країнам за спожиту електроенергію близько 62 мільйонів доларів. Такі дані озвучив у понеділок, 4 жовтня, телеканал TOLO News з посиланням на афганську енергетичну корпорацію DABS, повідомляє Кореспондент.
За наявними даними, країнами, які поставляють електрику в республіку, є Узбекистан, Таджикистан, Туркменістан та Іран. DABS направила владі зазначених держав листи з обіцянками виплатити борг і проханнями не відключати електрику.
Разом з тим, як зазначено, афганська корпорація звернулася до місії ООН зі сприяння Афганістану із закликом допомогти в погашенні заборгованості.
"У разі відмови в допомозі компанії доведеться чинити тиск на тих афганців, хто не сплатив свої рахунки, навіть якщо ті не можуть собі цього дозволити, інакше країна зануриться в темряву", - зазначив телеканал.