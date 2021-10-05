Курс валют НБУ на 5 октября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 5 октября 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 4 октября, снизился на 4 коп до 26.57 за 1 доллар.
Курс евро достиг уровня 30.93 за 1 евро.
Рубль подорожал на 1 коп до 3.65 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подорожал на 12 коп до 36.15 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 12 коп до 28.74 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 4 коп до 6.77 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.572200
|EUR
|Евро
|30.926100
|RUB
|Рубль
|0.365000
|GBP
|Фунт стерлингов
|36.150100
|CHF
|Швейцарский франк
|28.737600
|PLN
|Польский злотый
|6.772700