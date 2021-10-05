Курс валют НБУ на 5 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 5 октября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 4 октября, снизился на 4 коп до 26.57 за 1 доллар.

Курс евро достиг уровня 30.93 за 1 евро.

Рубль подорожал на 1 коп до 3.65 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подорожал на 12 коп до 36.15 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 12 коп до 28.74 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 4 коп до 6.77 за 1 польский злотый.