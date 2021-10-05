Борги за комуналку все частіше вибивають через суди

На кінець серпня кількість випадків примусового стягнення боргів за комунальні послуги в Україні різко зросла і перевищила 450 тис. Це на 52,9% більше, ніж на 1 вересня 2020 року, повідомляє UBR.

Всього з даної проблематики було зареєстровано понад 6,2 млн виконавчих проваджень, що на 33,3% більше, ніж роком раніше, підрахував "Опендатабот".

Загальна заборгованість населення за послуги житлово-комунального господарства (ЖКГ) досягла в серпні цього року 64,3 млрд грн. Це на 15,2% більше, ніж за підсумками серпня 2020 го, але все ж набагато нижче, ніж рекордні 82,1 млрд грн в березні поточного року.

Інфографіка "Слово і Діло" (за даними Держстату і "Опендатабот")

Комунальна "битва"

Глава Союзу споживачів комунальних послуг (СПКУ) Олег Попенко заявив в коментарі UBR.ua, що не здивований розвитком подій в комунальній сфері.

"Після зняття в серпні цього року мораторію на відключення від комунальних послуг в Україні почався черговий етап війни між споживачем та постачальниками послуг ЖКГ, де споживачі не хочуть платити за неякісні послуги та незаконні платіжки, а постачальнику плювати на споживача" , - підкреслив він.

На його думку, в Україні "споживач в принципі не захищений від свавілля" постачальників-монополістів.

"Все що вони роблять - їм сходить з рук. Зняття мораторію при тому, що карантин не скасований, а планується і далі - це в корені неправильно" , - переконаний керівник СПКУ.

Олег Попенко спрогнозував збільшення "валу позовних заяв до суду на боржників". Крім цього, переконаний він, зросте кількість незаконних переказів на ПОН ("постачальник останньої надії") споживачів газу, "де ціна буде дорожче на 100%".

Судові тяжби і приватизація

Адвокат Іван Ліберман допустив, що в цілому по країні у громадян різко зросте потреба в консультаціях юристів.

"До мене вже масово звертаються люди з аналогічними проханнями. Тому і я, і мої колеги вже повним ходом напрацьовуємо практику, проводимо моніторинг законодавства з цього приводу. У тому числі і Європейського суду з прав людини. І у нас є шанси на беззаперечний успіх в інтересах наших клієнтів" , - заявив він в коментарі UBR. ua.

Експерт Інституту енергетичних стратегій (ІЕЗ) Юрій Корольчук ситуацію, що склалася в сфері ЖКГ охарактеризував у розмові з UBR.ua як закономірну. Він назвав три "взаємопов'язані процеси", які вплинули на стан галузі.

По-перше, це збільшення тарифів. Навіть в період зниження цін на газ на початку 2020 року розцінки на опалення росли, нагадав енергоексперт.

"Рівень економічного добробуту населення не настільки встигає за інфляцією і зростанням тарифів" , - вказав на другий фактор Юрій Корольчук.

По-третє, субсидії - їх не вистачає для врегулювання ситуації із заборгованістю в ЖКГ, підкреслив представник ІЕЗ. Згідно з його тогорічних розрахунків, потреба в субсидіях становить близько 60 млрд грн.

За його словами, субсидії - не єдиний інструмент вирішення подібних проблем. Наприклад, в Європейському Союзі енергопостачальні компанії - знаходяться в приватному володінні - почали отримувати урядові компенсації.

Тому, зазначив експерт ІЕЗ, Україні теж доцільно ознайомитися з цим досвідом. Адже рано чи пізно питання концесії або приватизації зайнятих енергопостачанням підприємств може потрапити до порядку денного.

Подібний розвиток подій Юрій Корольчук назвав "не найкращим". Адже з часом не виключено, що нові - приватні - власники звернуться до уряду за допомогою в разі чергової кризи, констатував він.