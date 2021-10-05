Актор "Стартрека" полетить у космос на кораблі Blue Origin

Компанія Blue Origin, що належить засновнику Amazon Джеффу Безосу, представила ще двох членів екіпажу, які полетять у космос під час чергового туристичного польоту, повідомляє Цензор.НЕТ.

Це актор Вільям Шетнер і віцепрезидент Blue Origin по польотах Одрі Пауерс, йдеться на сайті компанії.

Вільяму Шетнеру 90 років. Він зіграв Джеймса Тіберія Кірка, капітана зорельота "Ентерпрайз", в серіалах "Зоряний шлях: Оригінальний серіал", "Зоряний шлях: Анімаційний серіал" і семи фільмах серії "Стартрек".

﻿ Уильям Шетнер в роли Джеймса Тиберия Кирка

Віцепрезидент компанії по польотах Одрі Пауерс працює в компанії з 2013 року. Вона провела близько 2 тисяч годин в консолі на МКС, інженер і пілот.