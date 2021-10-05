У Тернополі буйволи втекли із зоопарку та налякали перехожих

У Тернополі з місцевого зоопарку вночі втекли два буйволи і поні. Втікачі тварини прорвали огорожу, і почали носитися по парку, а потім вибігли і на дорогу, повідомляє РБК-Україна.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Два буйволи прорвали відразу три огорожі в зоокутку місцевого парку. Хвостатих втікачів на волі побачили місцеві жителі й відразу ж почали знімати на відео.

Тварини вирвалися з клітин близько 22:00. Всі троє майже однолітки - їм по 4 роки. Поні - дівчинка, буйволи - самець і самка. Охоронець зоопарку нічого не почув.

"Їм вдалося великою масою відкрити хвіртку, після чого вони потрапили на територію, яка призначається для менших тварин, які таку сітку не можуть прорвати" , - розповів заступник директора КП "Об'єднання парків і відпочинку Тернополя" Микола Ткач.

Осли за ними не пішли, а ось поні захотіла на волю. Спочатку вона погуляла в парку, пощипала трави і повернулася. А от буйволів привабили вогні нічного Тернополя.

Тварини пішли до зупинки громадського транспорту, яка швидко спорожніла. Водій маршрутки не ризикнув зупинятися біля буйволів. Перелякані перехожі викликали поліцію.

Правоохоронці зв'язалися з працівниками зоопарку і ті погнали тварин додому.

Автор: Роман Мирончук