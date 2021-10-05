Що очікується на валютному ринку у вівторок

У понеділок в результаті відновившогося зниження котирування безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку всього 1 копійку не дійшли до встановленого 23 вересня річного мінімуму на рівні 26,48 гривень на покупку. Сьогодні з великою часткою ймовірності річний мінімум перепишуть.

Експортери майже витратили отриману в кінці минулого місяця гривню і будуть змушені виходити на ринок з продажем своїх валютних запасів. Нерезиденти в основній масі закінчили конвертувати отримані дивіденди, і їх покупки більше не тиснуть на курс. А імпортери, бачачи, що долар дешевшає, намагаються тягнути до останнього, відкладаючи оплати контрактів і сподіваючись додатково виграти за рахунок курсової різниці. Все це разом узяте створює гарні передумови для подальшого зміцнення гривні, і тільки від Національного банку залежить, як сильно сьогодні впаде долар.

Відкриття торгів вівторка очікується на рівні 26,48/26,58 - ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва в понеділок впала на 8 копійок: вранці «американця» продавали по 26,62-26,63 гривень, а до вечора - вже по 26,54-26,55 гривень. На готівковому ринку був встановлений новий річний мінімум по долару. Уже сьогодні долар може подешевшати ще сильніше: до вечора в Києві очікують продажі по 26,50-26,51 гривень.

Євро на ринку FOREX в понеділок піднявся до позначки 1,1638 долара, але падіння фондового ринку через глобальний збій Facebook і інших соціальних мереж призвело до зниження провідних світових валют проти долара. Вранці вівторка євро опустився до 1,1595 долара. Готівковий євро вчора протягом дня подешевшав на 6 копійок слідом за готівковим доларом: вранці його продавали по 30,86-30,88 гривень, а ввечері - вже по 30,80-30,82 гривень. Сьогодні вранці його почнуть продавати по 30,75-30,80 гривень. Далі все буде залежати від ситуації на українському валютному ринку, і як будуть розвиватися події на FOREX. Є підстави вважати, що євро ще подешевшає синхронно з готівковим доларом.

Російський рубль в понеділок зміцнився до 72,40 рублів за долар після різкого зростання світових цін на нафту (так, ціна бареля популярної марки Brent вчора досягла 82 доларів). Вранці вівторка він торгується у вузькому діапазоні 72,45-72,62 рубля за долар. Оскільки рубль і гривня зміцнюються практично синхронно, ціна готівкового рубля третій тиждень поспіль зберігає стабільність на рівні 3,63-3,65 гривні за 10 рублів. За такою ціною продавали російську валюту в понеділок, за такою ж ціною очікуються продажі і сьогодні.