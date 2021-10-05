Регулятор ЄС підтримав застосування третьої дози Pfizer

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) 4 жовтня схвалило використання бустерної дози вакцин Comirnaty (Pfizer&BioNTech) і Spikevax (Moderna) для захисту від коронавірусу. Водночас не всім, а лише людям із сильно ослабленою імунною системою, повідомляє Обозреватель.

Таким третє щеплення можна робити менш ніж через місяць після отримання другої ін’єкції. Про це йдеться в заяві на сайті агентства.

Відповідна рекомендація з'явилася після завершення досліджень, які показали, що бустерна доза вказаних препаратів збільшує здатність людського організму виробляти антитіла проти COVID-19.

Кому рекомендують третю дозу

У EMA зазначили, що рекомендація заснована на даних дослідження за участю людей у віці від 18 до 55 років, які показали збільшення антитіл після третього уколу.

Фахівці кажуть, що здоровим людям старше 18 років її можна робити принаймні через шість місяців після отримання другого щеплення. Тоді як людям із сильно ослабленою імунною системою бустерна доза ін'єкцій Pfizer&BioNTech або Moderna може бути призначена вже через 28 днів після другої.

"Хоча немає прямих доказів того, що здатність виробляти антитіла у цих людей захищає від коронавірусу, очікується, що додаткова доза підвищить захист. Принаймні, у деяких пацієнтів. EMA продовжуватиме відстежувати будь-які дані про ефективність" , – підкреслили в агентстві, додавши, що інформація щодо обох вакцин буде оновлена і включена до цієї рекомендації.

Хто вже використовує бустерні щеплення

Багато країн Європейського Союзу почали робити треті щеплення проти COVID-19 людям з ослабленою імунною системою. У деяких такий захист рекомендують пацієнтам із супутніми захворюваннями. А менша кількість країн, зокрема Угорщина, вводять бустерну дозу всім дорослим.

У США Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів рекомендувало третє щеплення тільки для осіб у віці 65 років і старше. А також людям із високим ризиком важкої форми COVID-19 або тим, чия робота піддає їх вищому ризику ускладнень від вірусу.

Водночас багато країн, враховуючи Францію і Німеччину, досі обмежили треті дози для вразливих людей і з ослабленою імунною системою.

У своєму оголошенні регулюючий орган ЄС попередив, що ризик запальних захворювань серця, які спостерігаються після уколу Pfizer&BioNTech або інших дуже рідкісних побічних ефектів після бустерної дози ще не відомий і "ретельно відстежується".

Видання Politico пише, що підтримка бустерів із боку ЄС також може бути пов'язана із розширенням пропуску для подорожей. Однак у ВООЗ досі виступають проти широкого використання третіх щеплень для здорових людей, які повністю вакциновані двома дозами.