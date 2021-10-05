Ефективність вакцини Pfizer через півроку падає вдвічі

Ефективність вакцини від коронавірусу Pfizer Inc / BioNTech знижується до 47% з 88% через шість місяців після введення другої дози, повідомляє Дiлова Столиця.

Такі дані опублікували дослідники з Pfizer і Kaiser Permanente в медичному журналі Lancet.

Спеціалісти вивчили електронні медичні карти приблизно 3,4 млн осіб, які були членами Kaiser Permanente Southern California в період з грудня 2020 року — коли вакцина вперше стала доступною — по серпень 2021 року.

Зібрані дані показали, що ефективність вакцини протягом першого місяця падає на 40% (з 93% до 53%). Проти інших варіантів коронавірусу ефективність знизилася до 67% з 97%.

Дані дозволяють припустити, що зниження пов'язане зі зменшенням ефективності самої вакцини і не пов'язані з появою більш заразних варіантів вірусу.