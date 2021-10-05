Соліст ТІК Віктор Бронюк схуд на 30 кілограмів: дивіться, як він виглядає зараз
Український співак раніше важив 120 кілограмів, але зайва вага негативно впливав на самопочуття артиста, повідомляє Сегодня.
У мене був період, я важив близько 120 кілограмів. Я в принципі людина, яка особливо не комплексує. Але коли зайва вага починає вносити тобі дискомфорт в життя, ти починаєш замислюватися, що треба позбутися тих зайвих кіло, – сказав соліст "ТІК".
Артист придумав свою систему харчування.
Я виключив повністю алкоголь і намагаюся дотримуватися правильного харчування. Але, звичайно, я не став на 100% шанувальником здорового харчування. У мене є своя дієта . Вона називається "ПМЖ": спробуй менше жерти і все у вас вийде – поділився Бронюк.