Соліст ТІК Віктор Бронюк схуд на 30 кілограмів: дивіться, як він виглядає зараз

Український співак раніше важив 120 кілограмів, але зайва вага негативно впливав на самопочуття артиста, повідомляє Сегодня.

Віктор Бронюк до та після схуднення
Віктор Бронюк до та після схуднення / Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official
У мене був період, я важив близько 120 кілограмів. Я в принципі людина, яка особливо не комплексує. Але коли зайва вага починає вносити тобі дискомфорт в життя, ти починаєш замислюватися, що треба позбутися тих зайвих кіло, – сказав соліст "ТІК".
Віктор Бронюк з дружиною
Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

Артист придумав свою систему харчування.

Я виключив повністю алкоголь і намагаюся дотримуватися правильного харчування. Але, звичайно, я не став на 100% шанувальником здорового харчування. У мене є своя дієта . Вона називається "ПМЖ": спробуй менше жерти і все у вас вийде – поділився Бронюк.
Віктор Бронюк зараз
Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

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