В Україні закінчується пільговий період для власників евроблях

Періодпільгового розмитнення закінчується 10 листопада. Для учасників бойових дій, які перебувають на території ООС більше 90 днів з дня набрання чинності законами (з 15 травня 2021), період продовжено до 8 лютого. Що буде якщо не розмитнити автомобіль, повідомляє Твоя машина.

Пільговий тариф діє на наступні категорії машин:

легкові авто (крім ТЗ спеціального призначення для переміщення по снігу; обладнаних електродвигуном);

авто для перевезення вантажів (загальною масою до 3,5 тонн);

транспортні засоби, які за станом на 31.12.2020 перебували в Україні в митному режимі тимчасового ввезення або транзиту;

що були у використанні і з року випуску яких пройшло більше п'яти років;

не більше однієї одиниці на кожну товарну позицію (одне легкове авто, одне вантажне масою не більше 3,5 тонн).

Однак не вийде зареєструвати в Україні такі автомобілі:

які заїхали в Украінеу в 2021 році;

заїхали з Росії;

євростандарту Євро-0 і Євро-1 (до 1995 року випуску);

з гібридними двигунами;

вантажні авто вагою 3,5 тонн і більше.

Якщо авто не буде розмитнено до закінчення встановлених строків, то власник буде змушений заплатити штраф у розмірі 170 тис. Грн. Цей штраф складуть на митниці, але перед цим водіїв евроблях чекає штраф 8500 грн, який випише поліція.