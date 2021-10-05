Посміятися чи втиснутися від жаху у крісло: кінопрем’єри жовтня

Жовтень обіцяє бути багатим на прем’єри нових фільмів самих різних жанрів! Комедії, трилери, жахи чи навіть документальне кіно – залишилось обрати, купити улюблений попкорн та у комфортному кріслі кінотеатру зануритися у нову історію, повідомляє 24 Канал.

Бурштинові копи

Жанр: комедія В головних ролях: Євген Янович, Олег Маслюк, Дар’я Петрожицька, Аліна Паш Дата виходу на екрани: 7 жовтня 2021 року.

Максим з загостреним почуттям справедливості доблесно несе службу на посаді київського патрульного поліцейського. Лиш один раз у житті він порушив статут в ім’я кохання, але тут же усамітнених поліцейських застукали журналісти.

Щоб уникнути скандалу, керівництво направляє Максима служити у невеличке смт на Житомирщині, де до появи хлопця жоден правоохоронець не наважувався ставати на заваді незаконної діяльності бурштинової мафії. В допомогу в цій справі хлопцеві дали Богдана – майстра потрапляти у незручні ситуації.

Тост

Жанр: Комедія В головних ролях: Бенжамен Лаверн, Сара Жиродо, Кіан Кожанді, Джулія Пьятон, Франсуа Морель, Гілен Лондез Дата виходу на екрани: 14 жовтня 2021 року

За сімейною вечерею розмови лише про одне – про майбутнє весілля Софі, яка от-от вийде заміж. Однак її брат Адріан зараз подумки далеко від цього радісного збудження, адже 4 тижні назад його кохана Соня оголосила, що їй необхідна перерва у стосунках на місяць, який збігає саме сьогодні. В очікуванні хоч якоїсь звістки свою тривожність він зриває на родичах, ображаючи їх мимоволі. А що гірше того, майбутній зять пропонує йому виголосити промову на весіллі. Що робити, якщо щось сказати треба, але вимовлене так відрізняється від того, що хотіла почути рідня?

Почати з нуля!

Жанр: комедія В головних ролях: Валентина Лодовіні, Нері Маркоре, Ліберо Де Рієнцо, Діно Аббрешія, Андреа Пісані Дата виходу на екрани: 14 жовтня 2021 року.

У 40-літньої Джулії все життя котиться додолу: вдома егоїстичний самозакоханий бойфренд вдає, ніби він великий художник, хоча радше просто нестерпний сусід; на роботі замість підвищення – нова 20-річна начальниця, яка окрім блогу не займається нічим, а всю роботу доводиться виконувати Джулії, а подруги й навіть сестра не те, щоб допомогти хоч чимось не здатні, а й вислухати та поговорити не спроможні!

Остання капля підштовхує жінку звернутися до відомого терапевта, щоб у цьому метушливому житті врешті віднайти гармонію.

Генделик

Жанр: комедія В головних ролях: Владислав Мамчур, Людмила Загорська, Влад Нікітюк, Артем Єгоров, Максим Боряк, Єфросинія Мельник, Сергій Сипливий Дата виходу на екрани: 28 жовтня 2021 року.

Сценариста Івана спіткала біда: через творчу кризу він вчасно не дописав сценарій, через що тепер його життю загрожує небезпека, адже замовник – впливовий кримінальний авторитет. І навіть гонорар він не здатен повернути, бо давно його витратив, тому єдина надія на втечу. Перед дорогою Іван заглянув у місцевий генделик, і наслідки цього рішення його закрутили у такому вирі подій, що попередні здалися лише легенькою розминкою.

Джим гудзик і пірати "Чортова дюжина"

Жанри: фентезі, пригоди, сімейний В головних ролях: Соломон Гордон, Хеннінг Баум, Лейган Есперанзате, Аннета Фрір, Уве Оксенкнехт Дата виходу на екрани: 14 жовтня 2021 року.

Продовження вражаючого фентезі від автора знаменитої "Нескінченної історії" про чарівну країну Медландію.

Пірати з "Чортової дюжини" викрадають дітей! Щоб захистити чарівну країну Медландію, зупинити небезпечну банду та врятувати дітей Джим гудзик і машиніст Лукас вирушають у небезпечну подорож, у якій їх чекає багато пригод та можливе розкриття правди про таємниче походження Джима.

Щось не так з Роном

Жанри: мультфільм, пригоди, комедіяВ головних ролях: Томас Барбаска, Бентлі Калу, Ава МорсДата виходу на екрани: 14 жовтня 2021 року.

У неймовірному світі у 11-літнього школяра Барні є найкращий друг Рон: робот, що вміє ходити, говорити та охоче спілкуватися з дітьми. Однак одного дня Барні помічає, що з його другом щось не так. Ця несправність стане відправною точкою для героїв у захоплюючу подорож.

Родина Адамсів 2

Жанри: анімація, комедія, сімейний В головних ролях: Хлоя Грейс Морец, Шарліз Терон, Оскар Айзек, Білл Хейдер, Снуп Догг, Нік Кролл Дата виходу на екрани: 21 жовтня 2021 року.

Довгоочікуване продовження мультфільму уже зовсім скоро! Родина Адамсів повертається, а з ними і дивакуваті жарти, таємні інтриги, переляки та різноманітні дивацтва, що не дадуть заскучати напередодні Хелловіну!

Ми – монстри 2

Жанри: анімація, комедія, сімейний В головних ролях: Емілі Вотсон, Джейсон Айзекс, Нік Фрост Дата виходу на екрани: 28 жовтня 2021 року.

З надзвичайних пригод родини Вішборнів пройшов уже рік. Чудовий рік, за який Баба Яга та горбун Ренфілд зрозуміли, що кохають одне одного та уже готуються до весілля, на яке запросили усю свою родину. Однак раптово в цю ідилію вмішуються чужі плани – задля експериментальних запусків апарата, який б зміг зцілювати від будь-яких хвороб, дуже потрібні такі, як наречені. Тож з самісінької церемонії їх викрадає дівчинка з надлюдськими можливостями – Міла Старр.

Щоб визволити своїх рідних, сімейка Вішбарнів знову мусить перетворитися на монстрів.

Команда котиків

Жанри: мультфільм, пригоди В головних ролях: Крістен Шаал, Дж.К. Сіммонс, Шарлто Коплі, Дольф Лундгрен, Патрік Варбертон Дата виходу на екрани: 28 жовтня 2021 року.

Банда акул не лишає у спокої околиці, а одного разу через її напад навіть загинув друг Квінна, тож він вирішує, що пора зібрати команду котиків та дати відсіч нахабній банді. Однак одного бажання та наполегливості мало! Група ентузіастів абсолютно не готова до такої місії, тому вони звертаються до вправного учасника бойових дій Клаггарта по допомогу, щоб з уміннями, кмітливістю та великими серцями повернути спокій підводній спільноті.

Остання дуель

Жанр: драма В головних ролях: Бен Аффлек, Метт Деймон, Джоді Комер, Адам Драйвер Дата виходу на екрани: 21 жовтня 2021 року.

ХІV століття, Нормандія, часи володарювання короля Карла VI, столітня війна. Легендарний лицар Жан де Карруж повертається з війни, та замість "тихої гавані" вдома зустрічають нові удари долі: за його відсутність дружину Маргаріт згвалтував його сусід, нормандський сквайр, один з найповажніших членів двору. Однак той, звісно, все заперечує, а звинуваченням жінки ніхто не вірить, тож Жан де Карруж звертається до самого короля. І життя знову підносить "подарунок": правду потрібно встановити у поєдинку, де переможець буде визнаний правим, а у разі програшу лицар та його дружина за неправдиві свідчення будуть віддані вогню.

Котячі світи Луїса Вейна

Жанри: драма, біографія, історія В головних ролях: Бенедикт Камбербетч, Клер Фой, Андреа Райзборо, Джуліан Берретт, Олів'є Ріхтерс Дата виходу на екрани: 28 жовтня 2021 року

Біографічний фільм про ексцентричного митця 19-го століття Луїса Вейна, який став доволі відомим завдяки сюрреалістичним картинам, в яких постійно повторювалися одні й ті самі герої… Котики!

Минулої ночі у Сохо

Жанр: трилер В головних ролях: Аня Тейлор-Джой, Метт Сміт, Томасін Маккензі, Джессі Мей Лі, Джеймс Фелпс Дата виходу на екрани: 28 жовтня 2021 року.

Сучасна дівчина-дизайнерка Елоїза у сучасному Лондоні просто в захваті від стилю 60-х та марить створенням модного одягу. І одного разу вона чудовим чином потрапляє в таку омріяну епоху, зустрічає молоду та талановиту співачку – свого кумира, та навіть заводить романтичні стосунки. Хіба може закрутити голову такий поворот подій? Однак з плином часу дівчина розуміє, що навколо все не таке вже й поетично-привабливе, ба більше реальність набуває моторошних форм.

Крик. Кривава помста

Жанри: жахи, трилер, кримінал, детектив В головних ролях: Ізабелла Гомес, Ліндсей ЛаВанші, Фрой Гутьеррез, Джеймс Берардо, Геттлін Гріффіт Дата виходу на екрани: 28 жовтня 2021 року.

Серед студентів братства університету Уїтона є моторошний звичай: перед грандіозними вечірками вони іноді клянуться напоїти дівчат із сестринства та зайнятися з ними сексом. Елері, старша студентка, знає про це, тому старається опікуватися першокурсницями. Однак одного ранку вона все ж знаходить дівчину Кайлі без свідомості, зачиненою у кімнаті з трьома хлопцями, яка на ранок ще й отримує у соцмережах потік глузливих повідомлень.

Скоро ж події обертаються проти нахабних хлопців: одного з них жорстоко вбивають, а слідом смерть іде по п’ятам за іншими учасниками "братства" та навіть декого з адміністрації університету.

Дезматч

Жанри: трилер, бойовик, жахи, екшн В головних ролях: Рейне Сварт, Расселл Крус, Камерон Скотт, Кайла Пріветт Дата виходу на екрани: 28 жовтня 2021 року.

Після веселого кемпінгу у лісі дев’ятеро колишніх шкільних друзів просинаються посеред ночі у моторошних жилетах, адже на них таймер відраховує час до їхньої смерті. Якщо когось вбити, то вбивці на жилет додається час вбитого. Однак якщо час сплине – на нещасному спрацює вибухівка…