У Києві можуть ввести нові обмеження через коронавірус
Мер Києва Віталій Кличко розповів, які обмеження можуть ввести в місті через COVID-19. Їх контролюватимуть поліція з Муніципальною вартою, в тому числі співробітники комунальних підприємств, повідомляє РБК-Україна.
За його словами, напередодні можливого погіршення ситуації розробляється алгоритм подальшого посилення правил, які засновані на досвіді інших країн.
"Наприклад, коли тільки при наявності QR-коду про вакцинацію людина зможе бути присутньою на масових заходах, ходити в кафе і ресторани, в місця, де є ймовірність близького контакту з великою кількістю людей і поширення інфекції. Ми розглядаємо такі варіанти обмежень", - повідомив він.
Кличко повідомив, що такі обмеження можуть стосуватися і проїзду у громадському транспорті.
"Але, підкреслю, це на рівні ідей поки - варіанти, які розглядаються", - зазначив мер міста.
COVID-сертифікати в громадському транспорті
Вводити COVID-сертифікати в громадському транспорті на випадок червоного рівня влада не хоче.
"Але в разі різкого погіршення ситуації - для того, щоб не вводити повний локдаун, як це було в минулому році, ми розглядаємо різні можливі гібридні обмеження, які зараз використовують деякі країни", - повідомив Кличко.
Автор: Уляна Безпалько