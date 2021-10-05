Майка Тайсона здивувала реакція Джошуа на поразку від Усика

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Майк Тайсон похвалив чемпіона WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО) і британця Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) за поведінку після бою, повідомляє 24 Канал.

Майк Тайсон був здивований реакцією британця Ентоні Джошуа на поразку від українця Олександра Усика.

"Ще раз подивився бій Джошуа і Усика. Перше, що мені впало в очі після бою, це як вони ставляться один до одного - це заслуговує на похвалу. Мені подобається, як Джошуа справляється з ураженнями - завжди тримається дуже гідно", - почав легендарний боксер .

"Не секрет, що іноді всередині мене прокидається маленький Хейтер, але я був шокований від того, яке зразкову поведінку вони демонстрували після завершення бою. Думаю, що в той вечір кожен з бійців здобув перемогу, на мій погляд", - написав Тайсон.

Усик переміг Джошуа в Лондоні: коротко