Майка Тайсона здивувала реакція Джошуа на поразку від Усика
Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Майк Тайсон похвалив чемпіона WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО) і британця Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) за поведінку після бою, повідомляє 24 Канал.
Майк Тайсон був здивований реакцією британця Ентоні Джошуа на поразку від українця Олександра Усика.
"Ще раз подивився бій Джошуа і Усика. Перше, що мені впало в очі після бою, це як вони ставляться один до одного - це заслуговує на похвалу. Мені подобається, як Джошуа справляється з ураженнями - завжди тримається дуже гідно", - почав легендарний боксер .
"Не секрет, що іноді всередині мене прокидається маленький Хейтер, але я був шокований від того, яке зразкову поведінку вони демонстрували після завершення бою. Думаю, що в той вечір кожен з бійців здобув перемогу, на мій погляд", - написав Тайсон.
Усик переміг Джошуа в Лондоні: коротко
- 25 вересня Усик зганьбив Джошуа на очах його рідних фанатів. Українець став переможцем одноголосним рішенням суддів. Олександр вже з перших секунд бою вибрав правильну тактику і показав, що відбере чемпіонські титули в Ентоні. Хоча міг українець перемогти нокаутом в останньому 12 раунді. Але Ентоні врятував фінальний гонг.
- Після поєдинку боксери тепло привітали один одного. У роздягальні українець віддав британцеві пояса. Усик ж отримає нові, які незабаром повинні прилетіти в Україну.
- Джошуа зазначив, що реваншу бути ще до того, як рефері оголосив про рішення суддів. Олександр не проти вдруге побити Ентоні, але на цей раз за підтримки українських уболівальників.
- Промоутер Едді Хирн не виключив, що реванш може відбутися в Києві.