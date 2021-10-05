Штучний інтелект навчили більш точному прогнозу погоди

Компанія DeepMind, відповідальна за створення одного з найбільш просунутих і навчених алгоритмів штучного інтелекту, створила новий ІІ для передбачення погоди. Технологія вирішує одну з найскладніших завдань в метеорології - точно визначає ймовірність дощу в найближчі 90 хвилин, повідомляє 24 Канал.

Розробка велася в партнерстві з метеорологічним бюро і Національної метеорологічної службою Великобританії. Алгоритм отримав назву DGMR.

що відомо

Найкращі нинішні методи прогнозування погоди призначені для довгострокових прогнозів - це методи засновані на комп'ютерному моделюванні фізики атмосфери. Однак сучасний світ вимагає точних прогнозів на найближчі години. Галузі економіки від сільського господарства до роботи наземних авіаслужб дуже залежні від інформації про наявність дощу, його тривалості та обсязі опадів. Однак через безліч змінних не завжди вдається отримати точні дані.

Фахівці DeepMind придумали, як допомогти в цій ситуації:

Новий алгоритм використовує дані з метеорадар, які відстежують формування і рух хмар.

Об'єднання цих даних дозволяє створювати покадровое відео з напрямком хмарності.

В рамках навчання вчені відправили в генеративну мережу реальні знімки. Мережа моделювала фейковий зображення, продовжуючи послідовність реальних даних. Потім ці знімки аналізували моделі глибокого навчання і сучасного фізичного моделювання.

Пізніше 56 синоптиків метеорологічному бюро, які не брали участі у створенні DGMR, попросили порівняти повноту даних в двох прогнозах.

В результаті 89 відсотків метеорологів віддали перевагу DGMR.

Прогноз штучного інтелекту виявився більш інформативним.

Сьогодні технології DeepMind працюють в найрізноманітніших сферах. Одним з найгучніших її досягнень є здатність до прогнозування структури білка в рекордно короткий час. Вчені понад 50 років намагалися досягти цього іншими методами, але терпіли невдачу. Лише в кінці 2020 року DeepMind представила нейросеть AlphaFold, яка змогла передбачити тривимірну структуру білка з точністю до одного атома. Нейросеть відкрили для загального користування.