На МКС летить перший в світі кіноекіпаж

Перші в світі. Росія відправляє в космос «кіноекіпаж», повідомляє Мир 24.

На МКС полетять актриса Юлія Пересільд і режисер Клим Шипенко. Доставить їх туди російський космонавт Антон Шкаплеров. Очікується, що о 15 годині 12 хвилин «кіноекіпаж» причалить до модуля «Світанок». А перейде на борт станції на початку шостого ввечері. Всього в космічному просторі творча група проведе 12 діб. Знімуть близько 40 хвилин відео.

Фільм «Виклик» на орбіті за участю професійної актриси стане першим подібним подією в історії.