Кличко оцінив можливість союзу з Разумковим і Гройсманом

Мер Києва Віталій Кличко прокоментував відносини з главою ВР Дмитром Разумковим та лідером партії "Українська стратегія" Володимиром Гройсманом. Він має з ними нормальні робочі відносини, повідомляє РБК-Україна.

"Я людина неконфліктна. Можу чесно сказати, що радий тому, що у мене немає ворогів або людей, з якими я не міг би комунікувати. З усіма людьми, яких ви перерахували, у мене нормальні робочі та людські відносини. Питання в тому, наскільки в політичній парадигмі ми можемо знайти синергію, щоб співпрацювати" , - розповів Кличко.

Автор: Сергій Щербина