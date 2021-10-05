Кличко оцінив можливість союзу з Разумковим і Гройсманом
Мер Києва Віталій Кличко прокоментував відносини з главою ВР Дмитром Разумковим та лідером партії "Українська стратегія" Володимиром Гройсманом. Він має з ними нормальні робочі відносини, повідомляє РБК-Україна.
"Я людина неконфліктна. Можу чесно сказати, що радий тому, що у мене немає ворогів або людей, з якими я не міг би комунікувати. З усіма людьми, яких ви перерахували, у мене нормальні робочі та людські відносини. Питання в тому, наскільки в політичній парадигмі ми можемо знайти синергію, щоб співпрацювати", - розповів Кличко.
Автор: Сергій Щербина