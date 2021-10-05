У США чоловік влаштував стрілянину в поїзді

У місті Тусон, штат Арізона (США) трапилася стрілянина в поїзді. Під вогнем загинув агент Управління з боротьби з наркотиками (DEA), ще двоє співробітників правоохоронних органів були поранені, повідомляє Обозреватель.

Агент DEA проводив планову перевірку стаціонарного поїзда. Під час затримання одного пасажира, другий чоловік відкрив вогонь. Нападник убив федерального агента і поранив двох правоохоронців.

Стрілянина в поїзді, США. Джерело: Arizona Daily

"Підозрюваний, обмінявшись пострілами з офіцерами, забарикадувався в туалеті, який знаходиться на нижньому рівні ... В кінцевому підсумку було встановлено, що підозрюваний насправді мертвий" , – розповів начальник поліції Тусон Кріс Магнус.

Поліція на місці НП. Джерело: Arizona Daily

Наразі затриманий знаходиться під вартою. У момент стрілянини в вагоні перебували 137 пасажирів і 11 членів екіпажу. Їх евакуювали на станцію, ніхто не постраждав.

Поліція на місці стрілянини в Арізоні. Джерело: Arizona Daily

Поїзд, де трапилася стрілянина. Джерело: Arizona Daily

На місце НП прибули агенти ФБР. Джерело: Arizona Daily