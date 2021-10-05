Найнадійніші і компактні кросовери

У сегменті компактних кросоверів зараз спостерігається дуже велика конкуренція. Практично в модельній лінійці кожного автовиробника є такі автомобілі. Експерти британського видання What Car, для того щоб допомогти автомобілістам зробити правильний вибір, склали ТОП-10 найнадійніших компактних кросоверів у віці до 5 років, повідомляє Судово-юридична газета.

Було опитано близько 16 тисяч користувачів, які розповіли про те, з якими проблемами вони зіткнулися під час використання автомобіля за останні 12 місяців. Всі зазначені несправності розділили на 15 категорій. Враховувалася також вартість і тривалість ремонту.

Перші місця розділили між собою Honda HR-V (2015-2020) і Mazda CX-3 (2016 Н.В.). У них рейтинг надійності склав 100%. У жодного з власників цих кросоверів за останні 12 місяців не було скарг на поломки.

На третьому місці - французький паркетник Citroen C3 Aircross (2017 Н.В.). Тільки 6% власників C3 Aircross повідомили, що за останній рік у нього були поломки. Єдина проблемна область - вихлопна система. Правда, ремонт займав в середньому один тиждень.

Четверте місце зайняв Audi Q2 (2016 Н.В.), У якого рейтинг надійності виявився 98,7%, а п'яте - Hyundai Kona (2017 Н.В.) З рейтингом надійності 98,4%.

Також високою надійністю можуть похвалитися такі компактні кросовери: Skoda Kamiq (2019 Н.В.) - 97,4%, Suzuki Vitara (2015 Н.В.) - 97,1%, Mini Countryman (2017 Н.В. ) - 96,4%, Suzuki Ignis (2016 Н.В.) - 96,4%, і Volkswagen T-Roc (2018 Н.В.) - 96,3%.