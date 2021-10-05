Повернення товарів: список обмежень розширять, але є хитрість

Кабмін пропонує заборонити українцям повертати в магазин навушники, батарейки, сигарети і тютюнові вироби, а ще рослини, тварини. Таким чином список обмежень значно розширять. Однак при певних умовах повертати цей товар і навіть тварин все одно можна, повідомляє Обозреватель.

Проєкт постанови з новим переліком "заборонених" товарів опублікували на сторінці Мінекономіки. Як пояснив експерт в сфері захисту прав споживачів Максим Несміянов: діючий закон (а це важливіше постанови уряду) дає можливість повертати в магазин навіть продукти харчування (хоча повернення було і залишається під забороною).

"Відповідно до закону "Про захист прав споживачів" продукти харчування поверненню не підлягають. Але це за умови якщо вони якісні. Всі неякісні, браковані і прострочені товари підлягають поверненню відповідно до закону "Про захист прав споживачів", – пояснює експерт.

Як розширять список заборонених для обміну товарів

Тобто якщо ви купили батарейки або навушники, а вони зіпсовані, повернути їх можна незважаючи на заборону. Але якщо ви користувалися товаром і в певний момент вирішили, що він вам не потрібен, прийти в магазин і обміняти його на гроші не вийде.

У пояснювальній записці до проєкту постанови уточнюють: зараз немає обмежень на повернення, наприклад, квітів. В результаті українці можуть купувати букети, а потім через якийсь час повертати їх. Закон це дозволяє, але флористи від цього зазнають збитків: квіти, які повернули, просто утилізують.

З повним переліком товарів, які заборонять повертати (нові та старі правила), можна ознайомитися нижче. Також варто відзначити, що частину продукції, якщо вона герметично упакована, наприклад, білизна, повернути в магазин можна. Товари, які можна повертати за умови, що вони герметично запаковані, позначені зірочкою.